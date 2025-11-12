サッポロホールディングスは高い。この日午後２時ごろ、２５年１２月期連結業績予想について営業利益を２００億円から２７８億円（前期比２．７倍）へ上方修正すると発表した。配当予想も６０円から９０円（前期５２円）に増額した。これが好感されている。 国内酒類事業と不動産事業が寄与する見通し。海外酒類事業における売上数量の未達と円高の影響により、売上高予想については５３２０億円から５２３０億円（同