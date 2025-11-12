夫と2人の子どもと暮らす主人公は、おだやかな日々を送っていました。ところが、夫のスマホゲームがきっかけで、日常が崩れ始めます…。子どもが生まれたのを機に、パチンコをやめた夫。子煩悩で家族を大切にしていたのですが、会社の人からすすめられたスマホゲームに次第にのめり込み…。スマホゲームに翻弄される家族の物語、『ゲーム狂い夫を捨てた話』をダイジェスト版でごらんください。