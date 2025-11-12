ゲーム狂の夫…「課金」の次は「不倫」？限界を超えた妻の最終回答【ママリ】

子どもの貯蓄に手を出した夫

ひまつぶしに始めたゲームでしたが、夫は次第にのめり込んでいきます。妻のイヤな予感は的中し、ゲームに課金するために、子どもの貯蓄にまで手を出したことが発覚。



こらえきれず、夫を問い詰めます。すると…。

通帳を突きつけた途端、表情が一変

子どもの学費のための貯金にゲーム課金のために手を付けておきながら「あとで返すんだからいいだろ」と発言した夫。私はその発言だけは聞き捨てならないと思った。



「え？今なんて言った？」



問い詰める私の声は、震えていた。夫は私の目を見ようとせず、テーブルの上に置かれたスマホを握りしめている。



「いや、ごめん…忘れて」



彼はそう言って濁した。しかし、通帳の残高はごまかせない。



「絶対返せないよね？今手持ちが足りなくて家のお金から借金した状態なのに」

「…ごめん。本当に、やめる。もう、アプリも消す…」



彼はその場でアプリをアンインストールし、勝手に引き出したお金は少しずつ返していくと約束した。私はその言葉を信じるしかなかった。子どもたちの寝顔を見ていると、子どもたちの大事なパパをここで切り捨てられないと思った。



「もう二度と、こんなことはしないで。わかった？」

「…うん、わかった。本当にごめん」

子どもの貯蓄に手を出していた、夫…。妻の追求に、「あとで返すからいいだろ」と一瞬、開き直るような態度をとります。



しかし、妻に問い詰められ、夫はわれに返ったのでしょう。その場でゲームアプリを削除し、もう二度とゲームはしないと誓います。ところが…。

悪夢、再び…

妻に隠れて、再びゲームにハマっていた夫。しかも、「やめられない」と言い、お金もかなりの額をつぎ込んだようです。さらに、信じられないことに、ゲームを通じて知り合った女性と、ひんぱんにやり取りをしているとのこと…。



夫は、明らかにゲーム依存症のようです。そこで主人公は、夫に病院へ行くことを提案します。ところが、夫は妻の提案を拒絶。すれ違いが重なり、夫婦仲はすっかり冷めきってしまいます。



結局、妻はゲーム依存の夫を見限り、離婚を言い渡します。主人公は、子どもたちとともに新しい未来へと歩み出しました。一方で、大切な家族を失った夫は、今もゲームから抜け出せずにいます…。ゲームがきっかけで、家庭が壊れてしまうなんて、悲しいですね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）