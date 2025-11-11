Snow Man公式TikTokで、ニューアルバム『音故知新』に収録されている渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のダンス動画が公開された。 【動画】渡辺翔太・向井康二・ラウールの昭和アイドルなパフォーマンスなど ■懐かしさのある曲調や振り付けにも注目 ニューアルバム『音故知新』は11月5日にリリース。「サンシャインドリーマー