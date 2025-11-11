Snow Man公式TikTokで、ニューアルバム『音故知新』に収録されている渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のダンス動画が公開された。

【動画】渡辺翔太・向井康二・ラウールの昭和アイドルなパフォーマンスなど

■懐かしさのある曲調や振り付けにも注目

ニューアルバム『音故知新』は11月5日にリリース。「サンシャインドリーマー」は初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。

それぞれ少しずつデザインの違うケミカルウォッシュデニムのGジャンとデニムパンツに、お揃いの白いスニーカー姿で登場。渡辺＝青、向井＝オレンジ、ラウール＝白とメンバーカラーのインナーも着用。

バックではチアリーダーもダンスし、どこか懐かしい書体の「サンシャインドリーマー」のボードや照明の雰囲気もあいまって、1980年代の歌番組のような演出のなかダンスを踊っている。

懐かしさのある曲調や振り付けで、片足をあげて左右を向いてステップしたり、天をクルクル指したり、ピースを差し出したり、かわいらしさも。最後はこちらをズバッと指さし撃ち抜くようなポーズで締め括られる。

「しょっぴーちょっと照れながら踊ってそう」「こーじおろした前髪まで昭和感」「ラウールめっちゃ楽しんでてかわいい」「何気に脚の長さが際立つ衣装」「スニーカーがお揃いでかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

なお、この3人で「カリスマックス」を踊る動画も公開されている。

■チアリーダーをバックに踊る3人が新鮮な「サンシャインドリーマー」

■こちらはシックなモノトーン衣装！「カリスマックス」ダンス動画