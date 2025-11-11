ヨコオが後場急伸している。同社はきょう正午ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３０億円から４０億円（前期比５．４％減）に引き上げた。 売上高予想も８４０億円から８７５億円（同５．６％増）に上方修正。上半期実績や第３四半期以降の受注見込み、想定為替レートを円安方向（１ドル＝１４０円から１４５円に修正）に見直したことに加え、主にＣＴＣ（主要製品：半導体検査用