双日テックイノベーション（STech I）は、自社開発の統合データエントリーシステム「Natic e-Entry Express＋」（以下、3E）を両備システムズへ導入しました。本導入により、両備システムズは人員最適化と業務効率化を実現し、変化するBPO事業に柔軟に対応できる体制を構築しました。 両備システムズ STech I「Natic e-Entry Express＋」導入 BPO業界では、少子高齢化による人手不足が深刻化しており、ITを活用した業務