三菱ガス化学はウリ気配スタート。１０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について最終損益を３６０億円の黒字から１７０億円の赤字（前期４５５億４４００万円の黒字）に下方修正すると発表した。従来予想から一転赤字に転落する見通しを示しており、これを嫌気した売りが膨らんでいる。 オランダ子会社のメタキシレンジアミン製造設備について事業環境の悪化を受けて建設工事を一時中断しており、これに伴い５