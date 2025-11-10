【ちびまる子ちゃん】「浅草文庫」とコラボした色彩豊かでかわいいお財布が登場！
国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』と、友禅職人が染める革小物「浅草文庫（R）」がコラボレーション、「ちびまる子ちゃん 浅草文庫（R） 長財布」の販売が開始された。
さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品。
1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えた。原作コミックスは全18巻が発売中。発行
部数は累計3500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版された。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けている。
そんな、いつの時代も変わらずに笑顔を届けてくれる心温まる作品の魅力を、友禅の技術を活かした色彩豊かな ”文庫革” に込めた、浅草文庫（R）の長財布が登場。
浅草文庫（R）は、播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出します。浅草橋の工房で熟練職人が根気よく作り上げる「浅草文庫（R）」の文庫革。使うほどに味わいと愛着が深まる。
さくらももこ先生のイラストの雰囲気を活かして浮かび上がる、にっこり笑顔のまるちゃんといきものたち。色鮮やかな友禅染とぷっくりと楽しい型押しが、日常をいきいきと彩ってくれる。
白くなめらかな播州特産の牛革に浮かび上がるのは、『ちびまる子ちゃん』の世界観あふれるデザイン。
中央には帽子を被っておめかしをしたまるちゃんが描かれ、その周りには小鳥や魚、トカゲをはじめとする個性豊かないきものたちと植物がちりばめられている。
ほのぼのとした愛らしさを両面に。本体サイズは、約縦10.5×横19×厚さ2.4cm、 重量は約180g。
12枚分のカードポケットや、お札を折らずに出し入れできるフリーポケット、ファスナー付きのコインポケットなど、合計19ポケットで収納力も抜群。機能性にもこだわって作り。
長財布とお揃いのデザインの箔押しを施した特製ボックスに収めてお届け。自分へのご褒美としてはもちろん、ご家族やご友人へのプレゼントにもおすすめだ。
（C）さくらプロダクション
