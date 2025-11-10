長野市で8日、往年のディスコを再現したダンスイベントが開かれました。ノリノリでダンスを楽しんだのは元気なシニア世代です！DJドラゴンさん「さあぱーっといきましょう」踊って…、踊って…、踊りを楽しむのは、若い時にディスコが流行ったシニア世代。８日、長野市で行われた「ダンシングナイトin 芸術館」です。市がシニア世代に生きがいづくりや健康づくりに取り組んでほしいと企画したもので、今年で4回目を数えます