長野市で8日、往年のディスコを再現したダンスイベントが開かれました。



ノリノリでダンスを楽しんだのは元気なシニア世代です！



DJドラゴンさん「さあぱーっといきましょう」



踊って…、踊って…、踊りを楽しむのは、若い時にディスコが流行ったシニア世代。８日、長野市で行われた「ダンシングナイトin 芸術館」です。



市がシニア世代に生きがいづくりや健康づくりに取り組んでほしいと企画したもので、今年で4回目を数えます。対象はおおむね「60歳以上」の市民でおよそ「200人」が参加しました。





最高齢86歳女性「やっぱり若さをいつまでも保ちたいから」青いハットとジャケット姿で楽しんでいたのは最年長の大久保美智子さん。御年・86歳です！カメラマン「きょうはお母さん目立ってますよ」女性「アハハハハ」カメラマン「メラメラしてますよ」女性「メラメラしてます？チカチカしてます！とか言って」カメラマン「大勢で踊るのは？」女性「いいよねーやっぱり1年に1回はこうやって楽しんで踊りたい」女性「続けますから100歳までハハハ目標はね」参加者「（ダンスを）楽しませてもらって、少しでも元気な生活を送れるように」参加者「カラッカラです、水分補給しないと枯れちゃいます！毎年楽しみにしているんですがだんだん“寄る年波には勝てない”という現象が起きまして…あちこち痛くなりまして…それをリカバリーするためにもダンスをやっています、はい、大事です」参加した人たちは若かりし日に戻ったかのように楽しんでいました。