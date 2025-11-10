１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は３日続落。米政府機関の閉鎖解除への期待感を背景に、投資家がリスク資産を選好する姿勢を強めたことが安全資産とされる債券に影響した。 日本時間１０日早朝にブルームバーグ通信が「上院共和党トップのスーン院内総務は９日、事態打開に向けた合意がまとまりつつあると述べた」と伝えたことで、市場では政府機関の再開となれば米経済への悪影響が和らぐとの