＜マオタイ シンガポールオープン2日目◇7日◇ザ・シンガポールアイランドCC（シンガポール）◇7295ヤード・パー72＞アジアンツアーの最終予選会を突破し、今シーズンを戦う村上拓海。日本とアジア、両ツアーを経験する一人として、アジアンツアーの魅力、そして難しさを語ってくれた。【写真】ぴったり寄り添ってスヤスヤシンガポールの親子ザルが可愛すぎる26歳の村上は、千葉学芸高3年の2017年に「全国高校選手権」で優勝。