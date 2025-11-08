生配信で冒頭から強気の言葉を連発11月1日、松本人志復活の舞台となる有料動画配信サービス『DOWNTOWN＋』がスタートした。松本は同日21時から1時間にわたる生配信に登場し、およそ1年10か月ぶりに現場復帰。その姿やコメントは率直かつ示唆に富んだものだった。ここでは松本と『DOWNTOWN＋』のリアルな現在地点と今後をどこにも忖度せずに掘り下げていく。生配信は松本の「松本、動きました」というひと言からスタート。さらに「