11月14日のガーナ戦、同18日のボリビア戦に向け、日本代表のメンバー26人が発表された。天皇杯準決勝を戦う４クラブ（サンフレッチェ広島、FC東京、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸）から「招集しない方向」（森保一監督）と聞いていたので、今回未招集の長友佑都や大迫敬介らに代わり佐藤龍之介や後藤啓介などが選出された点に驚きはない。具体的に選ばれたメンバーは以下の通りだ。GKが早川友基、小久保玲央ブライアン、鈴木