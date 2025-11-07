群馬県前橋市の小川晶市長が７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。クマ対策を発表した。小川氏は「本日の記者会見で発表しましたが、クマが柿を求め民家の庭先に出没するのを未然に防ぐ対策として、柿の木を伐採した場合に奨励金を交付します」と、全国でクマの出没が問題となっている件で対策を打ち出した。小川氏が添付した資料によると、前橋市内では１０月下旬からクマが民家の庭に実っている柿を食べる被害が報告されてい