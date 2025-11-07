新潟日報社は、30代の男性記者が重川隆広県議会議員から暴行を受けたとして警察に被害届を提出し、受理されたと公表しました。重川県議は「首は締めていない」と否定しています。 新潟日報社によると、10月9日、30代の男性記者が県議会庁舎内で重川県議とは別の県議を探していて、1階の会議室内から話し声が聞こえたためドアに近づいて耳をそばだてていたところ、部屋から出てきた重川県議に「何をしているんだ」と2度に渡って