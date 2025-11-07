「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第１日」（６日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）４位タイまでの６人のうち５人が米ツアーメンバーの日本人選手が占める中、渡辺彩香（３２）＝大東建託＝が４アンダーの６８で回り、国内ツアーの日本勢ではトップタイとなる７位発進。２週連続優勝を目指す山下美夢有と１８年大会覇者の畑岡奈紗が７アンダーで首位に並んだ。情熱が、渡辺を突き動かした。日米共催。「（海外の）いろん