この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぴぃ&4歳+🥚(@pi_chan38)さんの投稿です。生まれてくる赤ちゃんの性別発表はジェンダーリビールとも言われ、風船やケーキの中身の色で発表する家庭も中にはありますよね。ぴぃさんは、赤ちゃんの性別を身近な“あるもの”で夫と娘さんに発表したそうです。手間をかけずに盛り上がった、という方法に注目が集まりました！