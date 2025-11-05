3Dリアルタイム戦略アクションRPG『アークナイツ：エンドフィールド』が、ベータテストIIの参加者募集を行っている。ベータテストIIは2025年11月28日より開始予定。応募は、公式サイトのアンケートに回答することで行える。アークナイツ：エンドフィールド - 辺境を越えて 前線に至る：https://endfield.gryphline.com新キャラクターや新エリアを確認できるPVも公開『アークナイツ：エンドフィールド』は、iOS、Android、PlayStat