スカパーＪＳＡＴホールディングス＝後場切り返し新値追い。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２４．０％増の１７２億１０００万円となり、通期計画の３０８億円に対する進捗率は５５．９％となった。営業収益は同０．２％減の６０８億７１００万円で着地。メディア事業が減収増益となった一方、宇宙事業は地上設備を活用したソリュ&#