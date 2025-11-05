スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>＝後場切り返し新値追い。同社はきょう午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２４．０％増の１７２億１０００万円となり、通期計画の３０８億円に対する進捗率は５５．９％となった。営業収益は同０．２％減の６０８億７１００万円で着地。メディア事業が減収増益となった一方、宇宙事業は地上設備を活用したソリューションサービスの増加で増収増益となった。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



三菱鉛筆<7976.T>＝続伸。全般波乱相場のなか、目先筋の売り物を吸収し我が道を行く展開となっている。筆記具の代表的なメーカーとして認知度が高く、株価面では０．８倍台のＰＢＲなどバリュー株素地に富んでいる。ここにきてにわかに上げ足を強めているが、これは同社の主力製品である「ジェットストリーム」を高市早苗首相が愛用していることが話題となり、消費者の購入意欲に火をつけた状態になっていることが株価刺激材料となっている。テクニカル的にも日足一目均衡表の雲を下から一気に上抜いた形で、追随買いを誘っているもようだ。



指月電機製作所<6994.T>＝後場急動意。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。営業利益予想を前回予想の１８億円から２３億５０００万円（前期比１８．０％増）、最終利益予想を１１億円から１６億５０００万円（同３８．１％増）とした。各利益は減益予想から一転して増益を見込んでおり、収益状況を評価した買いが流入した。売上高は据え置く。通期業績予想は９月中間期の実績を踏まえて修正した。９月中間期は電力機器が伸長したことに加え、利益面では生産性改善の効果なども貢献し計画を上回る業績で着地。営業利益が１１億１８００万円（前年同期比９８．９％増）、最終利益が８億５１００万円（同３．７倍）だった。同時に中間配当は前回予想から６円増額の１０円にすると開示。年間配当は２０円（前期は１４円）になった。



ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914.T>＝切り返し急。一時フシ目の４０００円まで株価を浮上させる場面があった。１０月下旬を境に波状的な大口資金の攻勢が観測され売買高も増勢。株価面では現状はまだ距離があるものの、早晩１０月末につけた年初来高値４２９０円奪回を視野に入れる場面も想定される。独自ソフトを使ったサーバーなどの自動監視システムを展開しており、検知した状況に対応した制御ソリューションで需要獲得が進んでいる。４日取引終了後に発表した２５年１２月期第３四半期累計（２５年１～９月）決算は売上高が前年同期比３％増の２６億７２００万円、営業利益は同１１％減の３億９７００万円となった。営業利益は２ケタ減益ながら、これについては中間期時点で既に織り込みが進んでいたほか、直近７～９月期でみると同利益は前年同期比倍増となる１億２３００万円と大きく伸びており、これを評価する買いを誘導している。



日本精工<6471.T>＝急伸。全体悪地合いの間隙を突いて投資資金が流入し、９月１９日につけた年初来高値を更新した。自動車や工作機械向けを中心とするベアリングの国内トップメーカーだが、足もとの業績は会社側の予想を大幅に上回る状況にある。４日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２２０億円から３００億円（前期比５．４％増）に大幅増額した。今年９月、ステアリング事業を手掛ける持ち分法適用会社の全株式を取得し完全子会社化したことで、売上高・利益ともに押し上げ効果が発生している。今期の営業利益は大幅減益を見込んでいたが、これに伴い一転して増益見通しに変わった。なお、最終利益については従来予想の７０億円から１６０億円（同５０．３％増）と倍増以上の上方修正となっている。これを材料視する買いを誘導する格好となった。



メディシノバ・インク<4875.T>＝急反騰。４日の取引終了後、ＭＮ－００１（タイぺルカスト）を２型糖尿病に起因する高中性脂肪血症及び非アルコール性脂肪性肝疾患の治療薬として評価するフェーズ２臨床試験の患者登録が完了したと発表しており、試験の進ちょくを材料視した買いが流入している。トップラインデータは２６年の夏ごろまでに取得できる見通しになっている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS