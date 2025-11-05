三井物産は後場にプラス転換し、１０月２７日につけた年初来高値を更新している。５日正午ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。最終利益予想は前回予想の７７００億円から８２００億円（前期比８．９％減）に引き上げた。同時に取得総数８０００万株、取得総額２０００億円を上限とする自社株買いを開示した。最終利益予想の改善と株主還元姿勢を好感した買