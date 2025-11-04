11月3日（月・祝）GLION ARENA KOBEで開催されたRIZIN LANDMARK 12 in KOBEのメインイベントで秋元強真と萩原京平による因縁の一戦が実現。両者は1Rから激しい打撃戦を繰り広げ、最後は秋元がマウントポジションからのパンチ連打で萩原からTKO勝利を収めた。【画像】秋元強真と萩原京平の死闘（複数カット）萩原の朝倉未来への対戦アピールを巡り、遺恨が生まれていた秋元と萩原。事あるごとに両者は舌戦を繰り広げ、試合決定