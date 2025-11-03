梅毒は「痛みが少ない」「自然に治るように見える」ため、発見が遅れやすい感染症です。初期硬結や発疹が性器以外に現れることもあり、風邪や口内炎と誤解されることがあります。症状が軽いからといって安心せず、早めに医療機関で検査を受けることが早期発見・早期治療への近道です。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院