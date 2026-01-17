ニキビを隠して目立たなくしたり、外部からの刺激から守ったり、あるいは塗布された薬剤で治療する「ニキビパッチ」は現代社会で広く使われています。こうしたニキビパッチの歴史は意外と古く、1600年代の文献には既に登場することが分かっています。こうしたニキビパッチの歴史について、歴史家のサラ・リード氏が解説しました。Pimple patches have hidden our blemishes for hundreds of years - historian explainshttps://the