PART. 3¤À¤ì¤Ç¤â¤«¤«¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡ª À­´¶À÷¾ÉÊÔ¡Á¤½¤Î2¡Áº£²ó¤ÏÀ­´¶À÷¾É¤Î¼ïÎà¤ÈÀøÉú´ü´Ö¡¢´¶À÷·ÐÏ©¤ä¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¡ª À­´¶À÷¾É¤Î¼ïÎà¥¯¥é¥ß¥¸¥¢ÀøÉú´ü´Ö¡§1¡Á3½µ´Ö´¶À÷·ÐÏ©¡§À­¹Ô°Ù¡Êç´À­¸ò¡¢æêÌçÀ­¸ò¡¢¸ý¹ÐÀ­¸ò¡Ë ¡¦¥­¥¹ ¡¦Êì»Ò´¶À÷´¶À÷¤·¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢¤ª¤ê¤â¤Î¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤ä²¼Ê¢ÉôÄË¤Ê¤É¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¡£ÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È»ÒµÜ¤äÍñ´É¤Ë±ê¾É¤¬¹­¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¡£¹³À¸Êª¼Á¤ÎÉþÍÑ¤Ç¼£ÎÅ¡£