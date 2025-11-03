女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、11月1日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。青木マッチョとの恋愛企画のおかげで、さまざまな誘いを「青木が好きなので」で断れるようになったと語った。「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回