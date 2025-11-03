風吹ケイ、青木マッチョとの恋愛企画のおかげで“さまざまな誘い”断れるようになった
女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、11月1日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。青木マッチョとの恋愛企画のおかげで、さまざまな誘いを「青木が好きなので」で断れるようになったと語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回の未公開SPに登場。
「NOBROCKに出て起きた変化」というテーマで、風吹ケイが、もともと派手な容姿をしていたため、ワンナイト狙いの男性が声を掛けてくることがとても多かったと話し、「真面目なんで絶対に行かないんですけど、（青木）マッチョさんとの（恋愛企画の）動画が出てから、マッチョさんが好きっていうのをもう堂々と世界に言えるようになって、めちゃくちゃ（会食などに）行きやすくなって」と話す。
風吹によると、偉い人に好かれるタイプのため、そうした人から誘いが来ても、自分の立場もあるから強くは突っぱねることができず、「うまいこと言うて、めんどくさいし、しんどかったんですけど、今『いや、青木（マッチョ）が好きなんです』って。こういう体をしてるからそういうのがもうたぶん想像してる以上に多いんですよ」とのこと。風吹は改めて「私は青木（マッチョ）が好きです！」とアピールした。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして出演した回の未公開SPに登場。
風吹によると、偉い人に好かれるタイプのため、そうした人から誘いが来ても、自分の立場もあるから強くは突っぱねることができず、「うまいこと言うて、めんどくさいし、しんどかったんですけど、今『いや、青木（マッチョ）が好きなんです』って。こういう体をしてるからそういうのがもうたぶん想像してる以上に多いんですよ」とのこと。風吹は改めて「私は青木（マッチョ）が好きです！」とアピールした。