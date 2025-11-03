仕事熱心だが、忙しすぎて疲弊して見える部下メンバーが「休みたいのに休めない」「やりたいことをする時間がない」という悩みを抱えるようなケースで、チームリーダーはどうすればいいだろうか？ 放置すれば消耗して、パフォーマンスの悪化や離職につながってしまうかもしれない。そこで参考にしたいのが、世界中で行われた経営学、心理学、経済学等の研究成果をもとに、グロービス経営大学院の教授陣が協力して書いたチーム・ウ