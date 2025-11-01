11月1日からテレビ埼玉で放送されるTVアニメ『鉄腕アトム』第1作が放送終了後からTVerにて配信されることが決定した。 参考：眞栄田郷敦、『あんぱん』出演を振り返る手塚治虫は「本当に天才なんだなと実感」 原作は1952年から1968年まで月刊誌『少年』（光文社）に連載された手塚治虫の同名マンガ。1963年から1966年まで日本最初の長編連続TVアニメシリーズとしてフジテレビ系で第1作が放送された。その『鉄腕アト