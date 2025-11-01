女優の深田恭子（42）の“43歳目前グラビア”が話題だ。10月31日発売の写真週刊誌「フライデー」において巻頭グラビアとして掲載されたほか、表紙にも登場した。【もっと読む】小泉今日子“降臨”で新宿2丁目が大盛り上がり…浜崎あゆみ、深田恭子、さらにトレンディー女優からのゲイタウン列伝深田は11月2日が43歳の誕生日。40代にしてなお週刊誌のグラビアを飾るその姿には、Xで《深田恭子ちゃん42才かぁ 奇麗だねぇ》といっ