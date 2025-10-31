日中首脳会談冒頭の様子を、フジテレビ政治部・高田圭太部長とみていきます。習近平国家主席が待っているところに高市首相が訪れ、それぞれ片手で握手をしました。表情は、ほのかに笑いながらあまり満面の笑みではなく、お互い比較的硬めの表情。少しだけ笑みはたたえるということで、この会談の雰囲気を象徴しているように見えます。握手は短く、「写真撮影のため」というふうにも見えます。冒頭だけやってすぐ会談のほう、話にい