ベルーナは続伸している。３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高予想が前回予想の９７８億円から９７９億９２００万円（前年同期比０．９％増）、営業利益予想が４０億円から４８億７４００万円（同３６．５％増）、最終利益が１９億円から３３億２６００万円（同２９．７％増）に上振れて着地したようだと発表した。最終利益は減益予想から一転し増益で着地すると