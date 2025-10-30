ニューストップ > 娘の摂食障害に苦しんだ過去…シンママの涙「生理止まった娘助けたい… ABEMA シングルマザー・ファザー 城田優 MEGUMI 家族 ABEMA TIMES 娘の摂食障害に苦しんだ過去…シンママの涙「生理止まった娘助けたい」 2025年10月30日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 24日の番組では、城田優ら5人の子どもを1人で育てた母親に密着した モデルの末っ子・未来リナは16〜18歳まで摂食障害に苦しんだという 母親は当時について「生理も止まった娘を助けたい」と涙ながらに振り返った 記事を読む おすすめ記事 城田優の妹でモデルの未来リナ 摂食障害に苦しんだことを明かす 1000個以上のルール、体重36キロに 2025年10月25日 6時35分 『フェイクマミー』第3話 3人でピクニックに行くことになるが… 2025年10月24日 9時0分 本に出会う 軍国少女の記憶を伝える責任感 梯久美子 2025年10月29日 10時0分 【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】お迎え時間に義オバが登場「やられた〜！」＜第11話＞#4コマ母道場 2025年10月28日 18時50分 キスマイ千賀健永「ランドセルに化粧水を入れてました」美に目覚めたのは小３ 母親から英才教育 2025年10月28日 12時31分