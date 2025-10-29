日本全国でクマによる被害が相次いでいる。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「クマはたった1頭でも危険だが、何十頭も一度に襲ってくれば普通の人間には太刀打ちできない。2008年、ロシア極東地域のカムチャツカ半島では、約30頭のヒグマが鉱山施設を襲撃し2人が死亡、作業員など約400人が施設内に閉じ込められる事件が発生した」という――。写真＝iStock.com／xtrekx※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／xtre