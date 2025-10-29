里親委託措置で同居していた里子の男児（1）を踏みつけたり床にたたきつけたりしたとして、広島県警府中署は29日、暴行の疑いで、広島県府中市、無職工藤寿悦容疑者（31）と妻の会社員愛容疑者（30）を逮捕した。県警によると、いずれも容疑を認めている。寿悦容疑者の逮捕容疑は、9月12日午前、自宅で男児の顔を蹴ったり、踏みつけたりするなどした疑い。愛容疑者の逮捕容疑は、同11日午後、自宅で頭をタオルでたたいたり下半