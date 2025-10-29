事務用品通販大手のアスクルがサイバー攻撃を受けた問題で、同社は２９日、東京都と大阪府の物流２拠点で手作業による出荷を始めたと発表した。医療機関や介護施設など一部の法人顧客を対象に、コピー用紙やトイレットペーパーなど３７品目の注文をファクスで受け付ける。今後、注文を受け付ける顧客や商品数は順次拡大するとしている。