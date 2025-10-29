約15年ぶりのフルモデルチェンジ！日産は2025年10月29日、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にてラージサイズミニバンの新型「エルグランド」を先行公開しました。【写真で見る】これが新型「エルグランド」です1997年に初代が発売されたエルグランドは、高級ミニバンというジャンルを切り拓いたパイオニア的モデルです。現行型は2010年に発売された3代目モデルで、今回の4代目エルグランドは、約15年ぶりのフルモデル