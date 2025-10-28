スポニチスポニチアネックス

大谷翔平がシリーズ第3戦で歴史的活躍 足の異変に監督「問題ない」

  • 現地時間27日、大谷翔平が現地時間27日のブルージェイズ戦に先発出場した
  • 2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍を見せた大谷
  • 試合後、ロバーツ監督は大谷の足の状態を問われ「大丈夫だ」と明言した
