ベッセント米財務長官がトランプ大統領の訪韓期間中に韓国との貿易協定妥結が容易ではないことを示唆した。トランプ大統領のアジア歴訪に同行しているベッセント長官は27日、東京に向かう大統領専用機内で記者らと会い、「韓米交渉が首脳会談（29日）当日中に妥結するか」との質問に「まだそうではないと考える」と答えた。ただ彼は「細部事項を多く調整しなければならないだけであり非常に複雑な交渉」としながらも「ほぼ仕上げ段