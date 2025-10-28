「広告で表現される『デキる男』から現実には存在しない理想像を受け取り、そのギャップに苦しんでいる人も多いのではないでしょうか」と語る小林美香氏週プレNEWS

広告で表現される「デキる男」の現在地 現代社会に根強く残る問題意識

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 広告で表現される「デキる男」のイメージについて、専門家が解説している
  • 消費者は存在しない理想を広告から受け取っていると説明
  • その理想を実現できないギャップに苦しんでいるのでは、と語った
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 自称21歳を緊急逮捕 中2と発覚
  3. 3. マクドナルド、紙ストロー終了へ
  4. 4. 即入院で活動休止 番組での予兆
  5. 5. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
  6. 6. 不登校の娘「死にたい」女性号泣
  7. 7. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
  8. 8. 国会前でビール瓶1万本が落下
  9. 9. ミセスのライブで出産? 賛否の声
  10. 10. 八千草さん 遺言書34回書いたか
  1. 11. 陛下とトランプ氏 大谷を話題に
  2. 12. 水を差すな 玉川徹氏に批判の声
  3. 13. 簡単さつまいも「鬼まんじゅう」
  4. 14. フジが社運懸けたドラマ 大コケ?
  5. 15. トランプ氏 体格の良さに驚く声
  6. 16. 夜勤で患者にキスか「愛情表現」
  7. 17. 国分はハメられた? 陰謀論が拡散
  8. 18. 夫公認 30歳女性セクシー女優に
  9. 19. 黄色は「不祥事が多い」戦慄
  10. 20. チェンソーマン 興収71.1億突破
  1. 1. 自称21歳を緊急逮捕 中2と発覚
  2. 2. マクドナルド、紙ストロー終了へ
  3. 3. 国会前でビール瓶1万本が落下
  4. 4. 陛下とトランプ氏 大谷を話題に
  5. 5. トランプ氏 体格の良さに驚く声
  6. 6. 夜勤で患者にキスか「愛情表現」
  7. 7. 冷凍庫に5歳遺体 2人きりが影響?
  8. 8. 日本人の定義 神谷氏に疑問噴出
  9. 9. 高市氏を挑発? 田原氏が再び波紋
  10. 10. 「刀剣乱舞」キャラ銅像が破損
  1. 11. 昭恵さんが語った 被告への想い
  2. 12. 高市首相と野田聖子氏の差 見解
  3. 13. クマ被害か…民家敷地に男性の遺体　近くに犬の死骸も　岩手・一関市
  4. 14. 目黒蓮さんが女子校にサプライズ登場！全国初の“サングラス着用解禁”で「目の健康の大切さを伝えていきたい」紫外線対策クイズも
  5. 15. 松本死刑囚の次男の肉声を入手か
  6. 16. 山手線の駅付近に「不発弾」撤去
  7. 17. 青森の作業員から放射性物質
  8. 18. 市がパワハラ1年放置 職員が会見
  9. 19. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
  10. 20. 熊対策で自衛隊支援を要望 秋田
  1. 1. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
  2. 2. 不登校の娘「死にたい」女性号泣
  3. 3. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
  4. 4. 水を差すな 玉川徹氏に批判の声
  5. 5. トランプ氏 陛下はグレイトマン
  6. 6. Z世代に不評 島型デスクはキモい
  7. 7. 佳子さま 皇室から離脱できない?
  8. 8. JERAが出資 洋上風力止まらない
  9. 9. 日本人による「児童買春」の実態
  10. 10. 激安…ハンバーガー59円の時代
  1. 11. 宮城自民、和田政宗氏の処分検討　参政と連携し知事選出馬
  2. 12. クマ対策 防衛省は自衛隊派遣へ
  3. 13. 寿司ペロ スシローの対応が残念
  4. 14. ヤジがウケた 勘違い議員に失笑
  5. 15. 「サナ活」若い世代の注目集める
  6. 16. 年金月11万円 83歳女性の後悔
  7. 17. 「管理売春事件」の凄絶な全貌
  8. 18. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
  9. 19. リニア工事が原因か 各地で異変
  10. 20. たけし 小泉防衛相に失笑漏らす
  1. 1. タイタン 常温では不向きな存在?
  2. 2. 中国 米軍機墜落に「支援用意」
  3. 3. 日本と出会い「人生観変わった」
  4. 4. 旧統一教会トップ 64億円の賭博?
  5. 5. 子どもにため口「失礼だ」韓国
  6. 6. AMD モバイル向けAPUを発表
  7. 7. 中国が「パンダ外交」の継承者?
  8. 8. 中国ユキヒョウ 命の回廊を繋ぐ
  9. 9. 「ベニスに死す」ビョルン氏死去
  10. 10. 裁判官6人欠席 国際裁判官協会
  1. 11. トランプ氏 王室への憧れ隠さず
  2. 12. 「ユウカ」フィギュア 28日発売
  3. 13. 韓国に中国人観光客が再び訪れる
  4. 14. 北朝鮮 露軍の負傷兵を分散管理
  5. 15. 高強度の運動で体調不良に注意
  6. 16. 露は停戦すべき 米大統領が苦言
  7. 17. 韓国の人気チアガールのSHOT話題
  8. 18. プーチン氏「ブレベスニク」発射
  9. 19. 「大同江ビール」の新商品登場
  10. 20. AIを利用したコーディング手法
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. あ…死ぬな 3カ月で退職した理由
  3. 3. 子から10万円の仕送り 非課税か
  4. 4. ドライバーは末端 考え方を批判
  5. 5. クマ 殺した人間に葉をかける訳
  6. 6. 「2万円給付金」は“住民税非課税世帯”に支給予定が取りやめに!? 代わりに「給付付き税額控除」を検討中らしいけど、中間層にも“恩恵”はあるの？
  7. 7. 大阪と和歌山 どちらが得なのか
  8. 8. 水道料金8割値上げ 家計に試算
  9. 9. 高市トレードに沸く市場 円安
  10. 10. ドラゴン桜2で学ぶ本当の教育論
  1. 11. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
  2. 12. ｢今や子猫サイズ｣新宿"大量ネズミ"の恐怖な現実
  3. 13. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
  4. 14. セコム ホーム守備力テスト開始
  5. 15. 10人の「SNS推し本大賞」の経緯
  6. 16. 歌舞伎町ホストクラブのラスベガス進出案
  7. 17. LITALICO 9月中間決算を発表
  8. 18. 10月第4週の上昇率ランク 1位は
  9. 19. 年金の繰り下げを悔やむ70代夫婦
  10. 20. 日経平均5万円「ご祝儀では」
  1. 1. スマホ動作を早くする? 噂を検証
  2. 2. 完成度高いヘッドフォン 登場
  3. 3. 日本最大級の「CEATEC」に出展
  4. 4. d払いで障害 正しく表示されず
  5. 5. わずか8g チタン製ミニナイフ
  6. 6. JR東「職住近接」が進む? 解説
  7. 7. PFUが開発・販売するキーボード
  8. 8. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
  9. 9. ダイソーのカードホルダーが便利
  10. 10. OpenAIがAIブラウザ「ChatGPTアトラス」をリリース。記憶を持ち、“勝手にパーソナライズ”【更新終了】
  1. 11. AIを中心に処理 新型MacBook
  2. 12. 理想を叶えるコードレス掃除機
  3. 13. 「Yahoo!フリマ」に「らくらくAI査定」、値段付けをAIでサポート
  4. 14. 日本のモジュラーフェス2025
  5. 15. 富士通など、医薬品物流プラットフォーム構築に向けた実証実験を開始
  6. 16. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  7. 17. 純正キーボードがないiPad mini
  8. 18. gooポータル 2025年11月で終了へ
  9. 19. Apple Watch充電できるアイテム
  10. 20. 電池サプライチェーンの全体像や各社の強みを理解できた！電池サプライチェーン協議会（BASC）のブース【CEATEC 2025】
  1. 1. 指名漏れ投手「俺迷惑かけてる」
  2. 2. 日本ハム・伊藤大海 初の沢村賞
  3. 3. 「性交」を理由に出場停止を回避
  4. 4. 大谷「家庭では言われないよう」
  5. 5. 元MLB選手 山本由伸に疑問投稿
  6. 6. お前いらない合唱 大谷妻が好き
  7. 7. DeNA 石井琢朗コーチが退団へ
  8. 8. マスクなし新庄にネット「見た」
  9. 9. ド軍幹部 山本由伸の価値力説
  10. 10. 全日本大学駅伝に日程繰り下げ案
  1. 11. ド軍指揮官 始球式「見たい」
  2. 12. 大谷翔平の「大合唱」に唸り
  3. 13. 人気力士 ついに現役引退決断
  4. 14. 石井琢朗コーチ 今季で退団へ
  5. 15. 杉内コーチ「腕遅れてくる」
  6. 16. MLBで山本由伸の意外な行動反響
  7. 17. 元ブラジル代表の次男が代表に
  8. 18. SB1位の佐々木 大学休学でMLBへ?
  9. 19. 松坂氏 MLBのド軍不安要素語る
  10. 20. レアル勝利 選手「万能型」も
  1. 1. 即入院で活動休止 番組での予兆
  2. 2. ミセスのライブで出産? 賛否の声
  3. 3. 八千草さん 遺言書34回書いたか
  4. 4. フジが社運懸けたドラマ 大コケ?
  5. 5. 黄色は「不祥事が多い」戦慄
  6. 6. 国分はハメられた? 陰謀論が拡散
  7. 7. チェンソーマン 興収71.1億突破
  8. 8. 堀内健の「暴走」セクハラか
  9. 9. SASUKE「ネタバレ」に興醒めの声
  10. 10. 国分申し立てに 日テレ局内では
  1. 11. カズレ 深夜の騒音問題に言及
  2. 12. SASUKEに 芸能人枠廃止求む声が
  3. 13. 国分の近況 妻子も日常送れず
  4. 14. 熱愛の裏で…Fukaseのイカつい姿
  5. 15. 八千草薫さんの3億円豪邸の今
  6. 16. 人気漫画家コラボで大谷イラスト
  7. 17. 前田敦子「最後の写真集」発売へ
  8. 18. 25kg減量 彦摩呂の近影に反響
  9. 19. 二夜連続…高橋藍の二股に波紋
  10. 20. 杉浦太陽が明かす「取適法」改正
  1. 1. 夫公認 30歳女性セクシー女優に
  2. 2. 「心ない一言」を受け流す極意
  3. 3. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
  4. 4. −20歳 顔のたるみ解消ケア術
  5. 5. サプリメント選びは質に注目
  6. 6. マウントをとったあげく夫と不倫
  7. 7. 開店前に来店する客が「迷惑」
  8. 8. 冬まで使えるユニクロパンツ
  9. 9. 魚肉ソーセージが美容にいい理由
  10. 10. 人気アニメとBABY DOLLがコラボ
  1. 11. 「主役級カーデ」の秋冬コーデ
  2. 12. Amazon宣伝のスーツケースが便利
  3. 13. 40・50代悩みになじむミニボブ
  4. 14. 【ミスド×ポケモン、今年もコラボ決定】“もふもふ”ピカチュウ・ミミッキュ＆ビリリダマも
  5. 15. サンリオファン必見の新作バッグ
  6. 16. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
  7. 17. ２度目のデートで男の家へ行った29歳女。何もなかったが、その後彼からの連絡が途絶えたワケ
  8. 18. ノースフェイスの定番デイパック
  9. 19. 豆乳or牛乳 失敗しない選び方
  10. 20. 女性職場に潜む「グループ・派閥」の恐怖！「休憩室は契約社員出禁」陰湿な差別とモラハラの実態【作者に聞く】