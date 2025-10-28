¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¹¹ð¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹¹ð¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ç¥¤ëÃË¡Ù¤«¤é¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÍýÁÛÁü¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á
ÅÔ»Ô¤ò°ÜÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£Ã¦ÌÓ¤Ë¥¨¥¹¥Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë±Ñ²ñÏÃ......¼«Ê¬¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¹¹ð¤¬·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹¹ð¤¬»ý¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤ÇÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¡¢¶å½£Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¾®ÎÓÈþ¹á¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù
¡½¡½¤Ê¤¼¹¹ð¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¹¹ð¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£¹¹ð¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊÌ¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
¤â¤È¤â¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÈþ½Ñ²È¤ä¼Ì¿¿²È¤ÎºîÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ½ÑºîÉÊ¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹¹ð¤Ïºî¼Ô¤¬°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÉáÄÌ¤ÏÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¹¹ð¤ò°Õ¼±Åª¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ¯¤á¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡½é¤á¤ÏÃË¤é¤·¤µ¤è¤ê¡¢½÷À¤¬¹¹ð¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤ÎËÜ¤Ï2023Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Á°Ãø¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌÜÀþ¤Î¹¹ð´Ñ»¡¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤Î¸å¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê°Õ¼±¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¹¹ð¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¹ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î¼ÖÆâ¤Ç½÷À¸þ¤±¤ÎÃ¦ÌÓ¹¹ð¤ËÌÜ¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÞÁü¤È¤·¤Æ¹¹ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢¹¹ð¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤¿¤Ó¤ËµÏ¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½÷À¤Î°·¤¤Êý¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ø¤§¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¡¡·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼«ÈÎµ¡¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¤µ¤ó¤¬¹âÁØ¥Ó¥ë¤òÇØ·Ê¤Ë´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸½¼Â¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¤¢¤ëÅÔ»Ô¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¤µ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹¹ð¤ò¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð²¿¤«¤Î¹¹ð¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÃËÀ¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯à¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥Èá¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ù¤Æ¡¢±ó¶á´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Éý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢½÷À¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥Ô¥Ú¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤Ï¥°¥é¥Õ¤Ê¤É»ë³Ð²½¤µ¤ì¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê½÷À¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹¹ð¤¬¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅö¤À¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¾ÃÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤äµ¬ÈÏ°Õ¼±¤Î¶¯²½¤âÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡¤Þ¤º¡¢¾ÃÈñ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²¼Ãå¤Î¹¹ð¤À¤È¶Ú¹ü¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò½Ð¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î²¼Ãå¤òÃå¤±¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÃË¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¼Ãå¤Ï¾ÃÌ×ÉÊ¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²¼Ãå¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î²¼Ãå¤òÃå¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÃË¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤Î¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¼Ãå¤Î¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤Èº£Ç¯¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤ÄÇò¿ÍÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤¬Çò¤¤²¼Ãå¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯Âå¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¿Í¼ï¤äÂÎ·Á¤ÏÂ¿¾¯Â¿ÍÍ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ï¤ª¤Þ¤±Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷À¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÌÀ³Î¤Ë»þÂå¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¶ì¤·¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤ò¹¹ð¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÍýÁÛ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ½¸½¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¸¸ÁÛ¤Ï¸¸ÁÛ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¤·¤¿±Æ¶Á¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É½¸½¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¸½¼Â¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºî¤ê¼ê¤â¼õ¤±¼ê¤âÉ½¸½¤òçÓ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¹¹ð¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤Î¤¿¤È¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¸ÁÛ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸Ï¤ìÈø²Ö¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸¸ÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï½÷À·ù°¡Ê¥ß¥½¥¸¥Ë¡¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¾ðÊó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤ÎÃæ¤Ë¥ß¥½¥¸¥Ë¡¼Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ëÁ°¤Ë¤½¤ì¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¹¶·âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¤ËÂÖÅÙ¤À¤±¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÇíÃ¥´¶¡Ê¤Ï¤¯¤À¤Ä¤«¤ó¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ³×·¤¤ÇÁö¤ëÃËÀ¡×¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë½ËÇÕ¤òµó¤²¤ëÃËÀ¡×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÛÍÑ¤¬Î®Æ°²½¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë½¢¤±¤º¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼¨¤¹ÍýÁÛÁü¤ÎÌò³ä¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇíÃ¥´¶¤òÌþ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¹¶·âÅª¤ÊÃËÀÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿ÃËÀÀ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð¤ò½Ð¤¹Â¦¤â¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â¹¹ð¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¾®ÎÓÈþ¹á¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤«¡Ë
ÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø¡¢¶å½£Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£¹ñÆâ³°¤Î³Æ¼ï³Ø¹»¡¿µ¡´Ø¡¢´ë¶È¤Ç¼Ì¿¿¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸¦½¤¹ÖºÂ¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼¹É®¤äËÝÌõ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£2007Ç¯¤«¤é08Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¤Î¾·æÛ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¿¡¼¥½¥óºâÃÄ¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤·¡¢¹ñºÝ¼Ì¿¿¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊICP¡Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ÇÆüËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ä¸¦µæ³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌÜÀþ¤Î¹¹ð´Ñ»¡¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤Ê¤É
¢£¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù
Ä«Æü¿·½ñ¡¡990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Èþ½Ñ¶È³¦½Ð¿È¤ÎÉ®¼Ô¤¬¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î»ëÅÀ¤Ç¹¹ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿°ìºý¡£³¹Ãæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¹ð¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò½ä¤ë±£¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹¹ð¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëü¥¤¢¤ë¤¢¤ëü¥¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ëºþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¸¡Æ¤¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë½èÊýäµ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹ð¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤ä³¹Êâ¤¤Î·Ê¿§¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼¼±ÛÎ¶Ç·²ð¡¡»£±Æ¡¿ÌðÉô¿¿ÂÀ