ポイント圏内からの転落を招くポイントロスにフラストレーションを爆発させた角田(C)Getty Images結果を掴みたかったレースで失速した。現地時間10月26日に首都メキシコシティのルマノス・ロドリゲス・サーキットでF1の今季第20戦となるメキシコGP決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は11位でフィニッシュ。2戦連続での入賞を逃した。【動画】故意か、不可抗力かローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る今季限りで契約満