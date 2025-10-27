メタウォーターはこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を２０００億円から２１００億円（前期比１７．３％増）へ、営業利益を１１５億円から１３０億円（同２２．３％増）へ上方修正すると発表した。 受注高や海外子会社の業績が好調に推移していることが要因。プロジェクト進捗管理の徹底やコストダウンなどの施策も奏功する見込み。あわせて配当予想も５６円から７０円（前期５０円）