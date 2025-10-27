航空自衛隊浜松基地で26日、「エアフェスタ浜松」が開催され、多くの人たちで賑わいました。会場には、Tー4など練習機のほかAWACSや戦闘機といった11機種の飛行機やプルーインパルスの機体が並べられ多くのファンが写真を撮るなどしていました。また、救難ヘリコプターによる救出訓練が行われ、地上の救助者を吊り上げる模様が公開されました。そして、最後にブルーインパルスの曲技飛行が行われ、編隊を