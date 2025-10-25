鉄道の場合、指定席でいちばん先に埋まるのは両側の窓側席。なかでも東海道新幹線では、同じ窓側席でも海側より山側の席のほうが人気だと言われている。その大きな理由は、富士山がハッキリと見えるから。普段から出張などで乗車機会の多い人はともかく、そうでない人は「せっかくだから少しでもいい場所から見たい」と思うのだろう。実際、新幹線の車内では、富士山が見える区間を走行中にスマホで撮影している人もよく見かけ