日本高純度化学が急上昇している。午後２時ごろ、２６年３月期の単独業績予想について、最終利益が従来予想の５億円から１４億５０００万円（前期比８．２％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。投資有価証券の一部売却により、投資有価証券売却益を計上することが要因としている。なお、売上高１４０億円（同１１．０％増）、営業利益５億１０００万円（同１．５％増）は従来見通しを据え置いてい