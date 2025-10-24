プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日に都内で行われた。今春のセンバツ王者・横浜高（神奈川）のエース左腕・奥村頼人投手（3年）は、ロッテから3位指名を受けた。指名直後の取材では、これまで多くの大舞台を踏んできた名門のエースらしいプロ意識がすでに垣間見えた。吉報の瞬間、会場には割れんばかりの歓声が響いた。野球部のチームメート約20人が見つめる中、自身の名前が呼ばれると、思わず頬を緩ませた