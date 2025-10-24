1990年代に数多くの大ヒットドラマに出演し、「連ドラクイーン」や「高視聴率の女王」とも呼ばれた女優の山口智子さん。アラフォー世代以上の人にとって、山口さんは憧れの女優ではないでしょうか。そんな山口さんですが、現在は90年代ほど女優業をこなしているわけではないものの、近年、若い世代からも高い人気を誇っています。◆スター女優として駆け上がった90年代1964年生まれで今年61歳の山口智子さん。モデルとして活動した